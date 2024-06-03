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NEW NINTENDO 3DS LL本体＋ソフト5本　説明書付き
商品番号 U37876874595
商品名

NEW NINTENDO 3DS LL本体＋ソフト5本　説明書付き
ブランド名 ニンテンドウ
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3DSLL本体とソフト5本のセットです。本体側面に塗装の剥がれや、本体全体に細かな傷があります。液晶は使用した感じ、特に気になりませんでしたが、経年劣化による発色の劣化はあると思います。電源ケーブルの被覆が剥けてますのでビニールテープで補修してあります。充電には問題なく使えてました。当方素人ですので状態は写真でご確認の上ご判断ください。中古品ですので神経質な方はご遠慮下さい。お値引き、お取置きはご遠慮ください。セット内容本体、タッチペン、説明書、電源ケーブルソフトバイオハザード　デッドリーサイレンスゼルダの伝説　大地の汽笛ゼルダの伝説　夢幻の砂時計モンスターハンター4モンスターハンタークロス
http://narcologia.ru/goods/organization87962.html
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