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魔界村　ファミコン　箱、説明書付き
商品番号 A73079619609
商品名

魔界村　ファミコン　箱、説明書付き
ブランド名 ファミコン
特別価格 税込 2,496 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認:初代ファミコンで済箱:あり説明書:あり(傷みあり)ハガキ:無しその他:ファミコンのご注意チラシ、カセットの裏にファミ通の裏ワザシール貼付(写真5枚目)内容及び、状態については、写真をご参照ください。(素人検品ですので、細かい傷等の見逃しはご容赦ください。)実家のタンスに眠っていた物です。古いものですので、ご理解いただける方の購入をお待ちしています。すり替え防止のため、返品等はご遠慮ください。今後、ぼちぼちファミコンやPCエンジン
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