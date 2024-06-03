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レトロ本　地球の歩き方インド　1992年〜1993年版
商品番号 J19394422629
商品名

レトロ本　地球の歩き方インド　1992年〜1993年版
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,751 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトロ本。地球の歩き方、インド、1992年〜1993年版です。同じ本が3万円越えでありますがそんな値段つくのかな？と思いこの値段で出品させていただきました。古いですがきれいな方だと思います。値下げしました。追加で昭和51年8月発行のヒマラヤ・トラッキングをセットにしました！ご興味ある方お願い致します。
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