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浦野理一著「日本染織総華 絣」文化出版局 1973年 絶版箱付布装ハードカバー29×22cm昭和40年頃に活躍した染織家浦野理一日本の風土と民族性につつかわれてきた染織工芸を全10巻にまとめたうちの「絣」江戸・明治・大正・昭和に至るまで、カラー写真・モノクロ写真等の多くの図版を使い解説とともに収録浦野理一は小津安二郎の映画衣装の監修や、随筆家幸田文の本の装丁に使われた「幸田格子」などの仕事が知られています経年変化によるヤケがありますが、本体は未使用で良い状態です。