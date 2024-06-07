GROOVE TUBES GT-EL34＆GT-EL34R G1P21694

GROOVETUBESグルーブチューブGT-EL34＆GT-EL34R動作確認済み(ORANGEVALVETESTER使用)判定：GoodMatchingValueMatchingValue値:92本セットです。特性が同一のマッチドペアになりますので一般的なオーディオアンプやギターアンプにインストールしてお使い頂けます。■付属品：無し（本体のみ）■整備内容・クリーニング時間をかけた各部の点検⇒清掃⇒楽器ごとに適切な調整を行っています。商品出荷前には再度検品を行い、必要に応じて調整を行った上で出荷していますので、ベストな状態でお届けします。■コンディション・キズ等：擦れ/打ち傷/パーツくすみ等・備考：全体的に使用に伴った、細かな傷等はありますが、大きな傷/損傷はありません。演奏使用上問題のないコンディションです。



GT-EL34-R Quartet



Groove Tubes GT-EL34R Russian Power Tubes - Medium Duet



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GT-EL34-M QUARTET



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