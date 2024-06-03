THE BLUE HEARTS 2002 TRIBUTE

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商品詳細
THEBLUEHEARTS2002TRIBUTEザブルーハーツ2002トリビュートNo：ISJP-1006フォーマット：LPレーベル：ユニバーサル発売日：2002年11月16日収録曲：A面1.キスしてほしい（トゥー・トゥー・トゥー）/POTSHOT2.ラインを越えて/PEALOUT3.情熱の薔薇/小島4.シャララ/IN-HI5.TRAIN-TRAIN/U×Z×M×K（UZUMAKI）6.ダンス・ナンバー/NEWROTE'KA7.未来は僕等の手の中/HUSKINGBEEB面1.人にやさしく/KENZI2.TOOMUCHPAIN/SA3.風船爆弾（バンバンバン）/氣志團4.世界のまん中/怒髪天5.リンダリンダ/STANCEPUNKS6.少年の詩/PENPALS7.青空/CYLINDERHEADROCK中古盤のため、ジャケットに経年劣化はありますが、目立つ破れなどはありません。盤面も目立った汚れ・傷などなく音飛びもありません。中古盤が気にならないお方、レア盤なのでこの機会に是非！！NCNRでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/freshman2656.html
http://narcologia.ru/goods/smear948804.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion942178.html
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