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仁木伴山筆　　絹本彩色花鳥画【　冬牡丹に雀之図　】掛軸一幅軸先は漆　　519
商品番号 T27727251063
商品名

仁木伴山筆　　絹本彩色花鳥画【　冬牡丹に雀之図　】掛軸一幅軸先は漆　　519
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 21,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　　　仁木伴山筆　　　彩色花鳥画　　　　　1901年明治34年大坂生　　矢野橋村に師事　　　　　文展　　帝展にて入選を重ねる形式···掛け軸・掛軸　　　　　　絹本掛軸一幅　軸先は漆木主題···静物　　　　　　　　　　冬牡丹に雀之図主な画材···その他　　　　　　　日本画　　　　　静かな時を経て、雀が飛来してきます。愛嬌ある表情　　　　　見事なまでの、冬牡丹図　　雪がちらちら降って　　　　　良い風情の作品です。　状態　　表具　　作品共　　経年経過による色褪せ　ヤケあり　サイズ　表具　　168cmX46cm絹本　115cmX36cm箱　　　　56.5cm6.5cm7.0cm80サイズゆうパックで発送します
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仁木伴山筆　　絹本彩色花鳥画【　冬牡丹に雀之図　】掛軸一幅軸先は漆　　519
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