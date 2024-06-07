仁木伴山筆 絹本彩色花鳥画【 冬牡丹に雀之図 】掛軸一幅軸先は漆 519 ...

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絵画の種類···日本画 仁木伴山筆 彩色花鳥画 1901年明治34年大坂生 矢野橋村に師事 文展 帝展にて入選を重ねる形式···掛け軸・掛軸 絹本掛軸一幅 軸先は漆木主題···静物 冬牡丹に雀之図主な画材···その他 日本画 静かな時を経て、雀が飛来してきます。愛嬌ある表情 見事なまでの、冬牡丹図 雪がちらちら降って 良い風情の作品です。 状態 表具 作品共 経年経過による色褪せ ヤケあり サイズ 表具 168cmX46cm絹本 115cmX36cm箱 56.5cm6.5cm7.0cm80サイズゆうパックで発送します