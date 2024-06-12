3DSLL本体（ブルー）

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Nintendo3DSLL充電器付きです。他サイトでも出品してますので早い購入の方にお譲りしますので、ご了承下さい。子供が使っていたので傷汚れあります。写真を見てご判断願います！動作確認・インターネット○・タッチパネル○・その他ボタン○・タッチペン（純正）初期化して発送します。※異常箇所（動作に問題ない）・写真4枚目の部分が少し割れてます。・写真5枚目の⭕️部分の液晶が少し白い時があります。・スライドパットの左右が効きにくいです。中古品の為気になさる方のご購入はお控え下さい。すり替え防止の為返品は、受付てませてんのでご了承下さい。