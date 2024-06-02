DVD 酔拳 日本語吹替収録版 ジャッキー・チェン 初回版 【新品未開封】

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DVD酔拳日本語吹替収録版ジャッキー・チェン初回版【新品未開封】ジャッキー・チェンの「酔拳」のDVD（新品・未開封）です。※初回特典アウターケース付ジャッキーの声で有名な石丸博也さんが吹替を担当されています。※テレビ放送ではおなじみですが、当時はDVDで酔拳の吹替版がありませんでした。本品は石丸さん吹替のジャッキーが楽しめる初のDVDです。発売当時、新品で衝動買いしたものですが、結局開封しませんでした。当時より暗いところで大切に保管していましたので、パッケージに色褪せもなく、状態は良いと思います。シュリンクには破れはありませんが、経年による細かい傷みがあります。また、こちらは未開封で動作確認できておらず、古いDVDになりますので、ご購入後の動作保証はいたしかねます。ご了承ください。商品画像をご確認の上、ご検討をよろしくお願いいたします。何かご不明な点・ご質問がございましたらコメント欄よりお気軽にご連絡ください。#酔拳#DRUNKEN_MASTER#成龍#ジャッキー・チェン#JACKIE_CHAN#石丸博也