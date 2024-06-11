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「チェルノブ」対応ゲーム機：メガドライブ MDゲームメーカー：セガ SEGA経年劣化がありますので神経質な方は申し訳ありませんがご遠慮下さい。汚れ傷などは画像をよく確認していただき、納得の上でご購入下さいね∗︎*゜他にもゲームソフトを出品していくのでおまとめもできます#SEGA#MEGADRIVE#メガドライブ#ゲーム#レトロ※お値下げご遠慮頂いております。クレーム、返金もご遠慮頂いております。ご理解の程宜しくお願い致します。定価:￥7800#ゲーム#アクション#メガドライブ#Other