【抜けあり】浦沢直樹セット（20世紀少年/マスターキートン/モンスター）

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商品詳細
浦沢直樹作の漫画セットです。各漫画全巻セットではないので、ご注意ください。取り置きはお引き受けいたしておりません。○20世紀少年19巻抜けありですは1〜22+上下セット○マスターキートン1〜6巻まで○モンスター1〜9巻まで自宅保管のため、経年による日焼け、細かな傷があります。ご理解いただける方にご購入いただけると幸いです。
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