【レア商品】♧PS2 本体 PS2 90000 シナバーレッド 最上位機種

商品説明写真1枚目のように、どこよりも綺麗にして出荷いたします！※シナバーレッドのセットは数えたら49セットも売れる大人気商品になりました。最上位機種で壊れにくくレッドが貴重なんでしょうね。PS2最上位機種です。カッコいいのでお部屋のインテリアにもなる秀逸な商品を出品致します。製品の特徴・プレイステーション、プレイステーション2のゲームを楽しめる・DVDを再生可能（DVD-R/-RW/＋R/＋RWメディアにも対応）・音楽CDも再生できる・薄型本体で場所をとらない・ネットワークゲームに対応（ハードディスク必須のゲームはプレイできません）商品詳細プレイステーション2プレステ2限定版シナバーレッドSCPHー90000PS290000※※可能な限りすり傷消し艶だし、ほこりを除去しております。しかしながら写真に擦り傷等映らないので神経質な方や性格が細かい方はご購入しないで下さい。プレイステーション1PS1にも対応しております。動作確認済みです。ソニーPlayStation2本体【付属品】●PS2限定色レッド本体数少ないシナバーレッドの本体！動作完璧です。レンズクリーニング施しています。●コントローラーデュアルショック2シナバーレッドSONY純正品●デュアルショック2 クリムゾンレッド SONY純正品 ●avケーブル●電源コード●ps2専用メモリーカード SONY純正品 その他状態●封印シールあり●ゴム足欠品なしPlayStation2ps2レッドps2赤その他にもプレイステーション277000（ps2ピンク）プレイステーション4（ps4）も販売しておりますので商品一覧をご覧下さい！PlayStationSONY



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