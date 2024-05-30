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運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢下肢　匿名配送　即配送送料無料期間限定
商品番号 O43236082883
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運動療法のための機能解剖学的触診技術 上肢下肢　匿名配送　即配送送料無料期間限定
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,556 円
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商品詳細

「運動療法のための機能解剖学的触診技術=PalpationtoFunctionalAnatomyforTherapeuticExercise下肢・体幹」青木隆明/林典雄定価:￥5700上肢5700#青木隆明#青木_隆明#林典雄#林_典雄#本#自然／医療・薬学・健康触診,運動療法を学ぼうとする初学者から上級者まで幅広く役立ちます。“肢位\"“運動の面・軸方向\",また“指のあて方\"など,触診に必要な基本的知識を解説してます。ランドマークから軟部組織、筋まできちんと載っているので非常に覚えやすいです。☆今月末までの購入に限定し、割引中です。早めにご購入宜しくお願い致します。(早い者勝ちですので、ご注意下さい。)☆臨床で結果を出したい方必見です。☆値段が高かったのですが、思い切って買ってみました!!実際手にっとって見て、読んでみてもすごくいい本でした!今ならお安くしておりますので、是非ご検討お願い致します。☆この商品は「メルカリヤフオクとラクマ」で出品されています。☆他に出品しているものと、セットでの値引き可能です。セットだとかなり、お得にさせて頂きます。☆学生、実習、医療職がお勧めの一冊で、非常に絵や写真等分かりやすく見やすいです。☆即購入大歓迎です！☆喫煙者のいない環境での保管の為、匂い移り等はありません！☆リハビリ職、セラピスト、理学療法士、作業療法士、医師、スポーツトレーナー、介護士、看護師、柔整、接骨院さん、ケアマネに特におススメしております！☆国家試験や勉強中の方にもおススメしております！【関連ワード】#病院#勉強#PT#理学療法#セラピスト#ドクター#医師#看護師#ナース#介護士#医療#OT#作業療法#ST#解剖学#整形#運動スポーツ#柔道整復#接骨院#整体#高齢者#体操#病気#ストレッチ#ケアマネ#実習#学生#専門学生#医療#福祉#筋#関節可動域#評価#国家試験#合格#理学療法国家試験合格#国試対策#救急救命士#参考書#スポーツトレーナー#病気がみえる#割引#限定価格#人気#ランキング#上位#売れて#まとめ売り#セット#教科書#理学療法教科書#作業療法教科書
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