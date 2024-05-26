SF9 osolemio サノクトレカ ロウン

SF9osolemioサノクトレカロウンosolemio活動時に韓国のサノクにて参加者のみに配られたトレカです。出回りがなくかなり貴重なものです。スリーブに入れ日の当たらない場所で保管しておりました。特に目立った汚れ等はありませんが、海外製品の為初期キズ、スレ等ある場合がございますので、ご理解ある方のみご購入をお願いします。商品はスリーブと硬質ケースに入れ防水加工で発送予定です。コメント無しの即購入OKです。sf9エスエプエスエフナインヨンビンインソンジェユンダウォンロウンジュホテヤンフィヨンチャニ



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