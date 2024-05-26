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SF9 osolemio サノクトレカ ロウン
商品番号 V61632274525
商品名

SF9 osolemio サノクトレカ ロウン
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SF9osolemioサノクトレカロウンosolemio活動時に韓国のサノクにて参加者のみに配られたトレカです。出回りがなくかなり貴重なものです。スリーブに入れ日の当たらない場所で保管しておりました。特に目立った汚れ等はありませんが、海外製品の為初期キズ、スレ等ある場合がございますので、ご理解ある方のみご購入をお願いします。商品はスリーブと硬質ケースに入れ防水加工で発送予定です。コメント無しの即購入OKです。sf9エスエプエスエフナインヨンビンインソンジェユンダウォンロウンジュホテヤンフィヨンチャニ
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