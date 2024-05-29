●江戸明治和本●岐岨乃花布美【判型】半紙本1冊。縦225粍。【作者】柿廼屋（芳）作。篠田雪鳳書。【年代等】天保6年春序・刊。刊行者不明。【備考】分類「往来物」。『岐岨乃花布美』は、『東海道往来』にならって、江戸から京都へ向かう順序で中山道六十九次の宿駅を七五調・美文体で詠みこんだ往来物。「都路の木曽は六十（むそじ）に九つの、長閑き春に大江戸は、渡る板橋あさやかに、にきる蕨も風通ひ、開て浦和の若草と…」で始まる文字鎖の文章を大字・4行・稀に付訓で綴る。★原装・題簽付・状態良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



M3852○江戸明治和本等＞岐岨乃花布美 柿廼屋 篠田雪鳳 稀書往来物 ...



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M3584○江戸明治和本等＞〈百瀬〉都名所（寛政10年）百瀬雲元 往来物 ...



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