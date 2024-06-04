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任天堂スイッチ　本体　どうぶつの森
商品番号 O62957982241
商品名

任天堂スイッチ　本体　どうぶつの森
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 11,298 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年に新品で家電量販店にて購入し、半年ほど使用した後はほぼ使っていなかったので出品します。外への持出しはなし。◯本体セット内容・NintendoSwitch本体（特別デザイン）・NintendoSwitchドック（特別デザイン）・Joy-Con(L)/(R)(特別色)・NintendoSwitchACアダプター・ハイスピードHDMIケーブル・セーフティーガイド・Joy-Conストラップ(特別デザイン)※未使用・Joy-Conグリップ※未使用・初期化していますので、ＤＬ版どうぶつの森のソフトは付きません。◯動作確認済み、Joy-Con、液晶も不具合なく正常で動作に問題はありませんでした。◯本体液晶にはガラスフィルムを貼り付けしていたので画面の傷はないと思います。ただ、フィルム端に浮きが若干みられます。傷防止の為そのままで出品致します。気になる場合はご購入者様で張り替えお願いします。◯本体の裏面もプラスチックのカバーをつけていたので目立つ傷もありません。●Joy-Conの差し込むところが若干汚れあり。●中古品にご理解いただける方、写真にてご確認ご了承いただける方のご購入お願い致します。●トラブル防止、すり替え防止のため返品には応じられません。シリアルナンバー等控えてあります。●即購入OKです。●タバコは吸いません。●なるべく早く対応しますが、対応が遅れる場合がございますのでご了承ください。ご検討よろしくお願いします。＊値下げ不可
http://narcologia.ru/goods/peroration146315.html
http://narcologia.ru/goods/recommended665690.html
http://narcologia.ru/goods/procurement840833.html
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