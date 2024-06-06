水星の魔女 HG ガンダムキャリバーン 全塗装 完成品

機動戦士ガンダム水星の魔女HG1/144ガンダム・キャリバーン全塗装完成品ゲート処理→エアブラシで塗装→スミ入れ→デカール貼り→トップコートシェルユニットは自作のパーメットスコア5の赤色で作成しました。シール、インモールドパーツも同封しますのでお好きにお付け替え下さい。以下の付属品と本体を箱に入れ発送させて頂きます。発送の際破損しないよう少しバラして梱包致します。そちら側で組み立ててください。色味は実際と異なる可能性があります。素人作品にためご理解できる方のみご購入ください。付属品・シェルユニットランナー・ビームサーベルランナー・付属シール(一部マスキングに使用しました画像をご覧ください)・台座・説明書