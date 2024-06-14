【最終お値下げ】Newニンテンドー3DS LL 本体 ソフト11本セット

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売り切りたいため、大幅にお値下げ中（最終お値下げ）55,555円→44,444円→41,111円→40,999円Newニンテンドー3DSLL・本体・充電器・ソフトケース・本体カバー（ポケモン）DSソフト・ドラゴンクエストIX星空の守り人・ポケモンレンジャーバトナージ・ポケットモンスターホワイト23DSソフト・モンスターハンター4G・太鼓の達人ちびドラゴンと不思議なオーブ・妖怪ウォッチ真打・ワンピース超グランドバトル・ポケットモンスターY・ポケットモンスターサン・ポケットモンスターウルトラサン・ポケットモンスターアルファサファイア上記全ておまとめでの値段となります。数年前に購入してから遊んでいましたが、使用しなくなったため出品致します。画面キズなども特にないため、状態は悪くないかと思われます。動作確認済（写真添付忘れてましたので追加しました。）問題なく遊べます