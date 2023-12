洋書】ラスト ホールアースカタログ 1972年版 ☆美品 2022年激安 49.0 ...



【洋書】1972年版ラストホールアースカタログ★美品 個人エンパワーメント・オルタナティブ生活情報満載!コンディション良好/ヴィンテージ洋書 /レア本カウンターカルチャー全盛期の1972年にアメリカ西海岸から発信された「ラストホールアースカタログ」です。このカタログは、個々の力(エンパワーメント)を引き出すためのオルタナティブな生活情報を豊富に掲載しています。また、読者からのフィードバックが反映されており、当時のムーブメントを牽引した画期的なメディアとして、多くの人々から愛され続けてきました。ご覧のとおり、50年以上の時間を経ていますが、非常に良好なコンディションを保っております。もちろん、古書のため経年によるスレや日焼けはございますが、ページの外れや書き込みなどは一切見受けられません。地球規模で物事を考え、新しい視点で生活を見直すきっかけを求めている方に、ぜひおすすめしたい1冊です。お手元に届いた時に感じる、歴史と知識の重みをどうぞご堪能ください。何かご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。UpdatedAugust1972 ペーパーバック448ページ著:PortolaInstitute 出版 :RandomHouse1972年サイズ :(約)縦37×横28×厚み2.5㎝◇◇ 返品・返金について◇◇万一、破損や商品説明と異なる場合には、返品による返金など柔軟に対応させていただきます。『受け取り完了』『評価』をされる前に取引メッセージによりご連絡お願いいたします。ほかにも洋書・古書を出品中です。 よかったら是非ご覧下さい。(^^♪ ⇒ #POP_古書#POP_古書#POP_894X#POP_2308YM