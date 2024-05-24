B'z　PARTY限定マグボトル　ホワイト

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2014年購入、未使用です。当時に何個も買ったのですが、試しに１つ使ったら、洗うたびにどんどん簡単に塗装が剥がれていくので、ほかは使う気になれず、押入れに封印していました。写真撮るために初めて箱から出しました。新品未使用ですが、購入から8年以上経っています。一般的な家庭での自宅保管しておりました。ちょこっと箱が凹んでおります(3枚目)。梱包の袋が少し破けていたりしますが、最初から破けていました。商品には影響はありません。上記をご理解の上でノークレームノーリターンでお願いします。