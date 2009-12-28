頭脳警察 / PANTA

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●頭脳警察・LIVE2枚組・BEST・LIVEINCAMPDRAKE・1972-1991・誕生・歓喜の歌・仮面劇のヒーローを告訴しろ・悪たれ小僧・頭脳警察3・頭脳警察7●PANTA・RED・P.I.S.S・クリスタル・ナハト・走れ熱いなら・PANTAXSWORLD・NAKED・1976-1982・1983-1987●PANTA＆HAL・TKONIGHTLIGHT19枚セットです。バラ売りしません。特殊ケース以外キレイな物に交換します。傷、汚れあっても、元のままの旧ケースが良ければ、そのままにします。（古いケースと、今のケースでは厚みが違います、厚みのあるケースは今では作っていません、交換するのは今の薄いタイプになります）#黄金CDか行#黄金CDは行#黄金CDベストアルバム