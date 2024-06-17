遊戯王 1-38巻 全巻セット

あくまで中古品として判断していただきたいと思います。通読する分には問題ないかと思います。本の状態につきましては写真を確認していただいた上で判断お願いします。上記についてご理解の上ご購入宜しくお願い致します。



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