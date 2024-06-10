値下げ[サイン]ペンの散歩　随想集　尾崎一雄　毛筆署名　初版帯付き　まずまず綺麗

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単線の駅 尾崎一雄 毛筆署名紙 （作家宛） １９７６年 初版函帯 (複数 ... 単線の駅 尾崎一雄 毛筆署名紙 （作家宛） １９７６年 初版函帯 (複数 ...



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とても珍しい孤高の文豪、尾崎一雄のサイン本です。文化勲章作家44年前の随想集ですまずまず綺麗です内容鷭(もず)創刊俳句丸山薫セナンクウル大岡昇平牧野信一の墓芥川龍之介を憶う円地文子との初対面40年前の不始末水原秋桜子さん文壇本因坊戦大岡龍男さんペンの散歩危ない橋明治の頃の凧の音秋の虫梅干小田原一夜城址神保町の休憩所富士を眺めつつ下蘇我だより 河野一郎忌 他わが文学随想対談 中村明尾崎一雄（1899年12月25日-1983年3月31日）小説家。三重県生まれ。早稲田大学国文科卒。志賀直哉に師事。生活苦の中で執筆し、短編集『暢気眼鏡』で芥川賞受賞。その後大病を患い、療養生活の中で自然や生き物への観察眼を深め、身近に迫る死を見つめた心境小説を発表して高い評価を昭和期の代表的な私小説作家であり、『虫のいろいろ』や『美しい墓地からの眺め』などの作品は、作者のみならず心境小説の代表的作品と。日本芸術院会員。文化功労者。文化勲章受章誕生1899年12月25日三重県宇治山田町死没1983年3月31日（83歳没）小説家早稲田大学国文科卒業代表作『暢気眼鏡『虫のいろいろ『まぼろしの記『あの日この日上林暁と並んで戦後期を代表する私小説三島由紀夫は尾崎の作風を「着流しの志賀直哉」と著書二月の蜜蜂猫暢気眼鏡擬態父祖の地玄関風呂こおろぎ落梅虫のいろいろ美しい墓地からの眺め懶い春痩せた雄雞芳兵衛小鳥の声霖雨すみっこ華燭の日石末っ子物語まぼろしの記夢蝶退職の願い虫も樹も楠ノ木の箱あの日この日松風閑な老人『蜜蜂が降る蜂と老人日の沈む場所ペンの散歩尾崎一雄昭53初版箱帯定価1500円#本#評論・随筆河野一郎志賀直哉山口剛窪田空穂尾崎士郎星新一阿刀田高恩田陸中原中也中島敦夏目漱石国木田独歩坂口安吾織田作之助樋口一葉林芙美子宮沢賢治中原中也萩原朔太郎石川啄木谷崎潤一郎川端康成永井荷風佐藤春夫尾崎紅葉幸田露伴上田敏伊藤左千夫有島武郎小林多喜二堀辰雄小川未明石川淳伊藤整高見順田中英光檀一雄奥野健男三好十郎平林たい子青山光二文豪本