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商品詳細
「レインボー・ベスト[ワイド版]」シンコーミュージック・エンタテイメントス本文のページに書き込み、破れ、折れ、目立った汚れはありません。 本の表紙、裏表紙の上下にイタミあります。表紙の右下角、裏表紙の左角上下にイタミあります。写真6枚目〜10枚目を参照ください。表紙、裏表紙に細かいキズあります。中古本のためご理解いただける方の購入をお願いいたします。商品の状態など気になる点がありましたら、購入前にご質問ください。即買いOKです。発送方法は送料出品者負担で匿名配送のゆうゆうメルカリ便です。水濡れ対策のためのOPP袋、イタミ防止のためのエアキャップでの梱包した後、封筒に入れての発送となります。#シンコーミュージック・エンタテイメントス#本#芸術／音楽・舞踊
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