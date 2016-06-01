世界文学全集(抜けあり)

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商品詳細
昔から家にあるもので、長年引き継いできた物です。ほとんど手につけていないため、かなり綺麗な状態です。古くからの保管品ですので、経年の汚れがある程度です。巻によってカバーに少し汚れがある物もありますが、本自体に汚れや破れなどはありません。読むには全く支障はありません。16、17、31、33～36、40、43～46、52、53、57が販売済みのため、抜けています。分売にも相談にのります。※長期間の保管品ですので、購入の際は巻をご確認くださいませ。コメントにてご相談ください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stealth216476.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic535612.html
http://narcologia.ru/goods/encourage290472.html
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