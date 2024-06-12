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Blue Microphones マイク　ポップガード　ポップフィルター
商品番号 L17513215211
商品名

Blue Microphones マイク　ポップガード　ポップフィルター
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在入手困難なBlueのポップフィルターです。単品での販売もされていません。汚れ等ございますが、ご了承の上ご購入お願い致します。
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