Blue Microphones マイク　ポップガード　ポップフィルター

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商品詳細
現在入手困難なBlueのポップフィルターです。単品での販売もされていません。汚れ等ございますが、ご了承の上ご購入お願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/shuttle40625.html
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