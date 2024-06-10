【美品】 任天堂 2DS 本体 動作確認済み ポケモン 赤 リザードン

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ご覧いただきありがとうございます♪こちらは1,2年程度使用した中古品です！任天堂の2DS本体になります。ポケットモンスター限定品になります。（リザードンバージョン）付属品は本体、印刷物一式外箱、内箱になります。ARカードは開封済みです。本体に目立ったキズはみられず箱やその他付属品がついた商品はとても珍しくレアな商品です♪状態は良好のため、オススメのお品ですが、あくまでも完全な新品ではありませんので神経質なお方はご遠慮下さいm(__)m発送は記載の期日内までにさせていただきます☆発送方法はらくらくメルカリ便となります！プロフにあるとおり、お急ぎの対応はお受けできかねます。あらかじめご了承ください！