未使用 カセットテープ 近藤真彦 THE MATCHY 当時物 ベストアルバム

近藤真彦albumcassetteTHEMATCHYbestsongforyou初のベストアルバム1985年4月4日リリース未開封のため試聴はしておりません新品、未使用ではありますが長期保管に伴うシュリンク破れ、色褪せなどあります完品の状態になります37年前の物ですので経年劣化はあると思います外観上の状態は写真でご確認ください写真に写っている物が全てになりますご検討下さいませ中古カセットテープですので特性をご理解の上、ご検討下さいませ発送はゆうパケットポストになります梱包は発送の厚みの都合上、簡易的になると思いますがご了承下さい+250円で宅急便コンパクトに変更可能です新品同様レベルをお求めの方、神経質な方はご購入はお控え下さいNC、NRでお願いしますレトロ昭和当時物主題歌テープレアジャニーズマッチベスト昭和昭和レトロ



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