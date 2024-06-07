超特急ライブ図鑑　高松アロハ

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商品詳細
超特急ライブ図鑑〜Episode0~セブンネット限定の超特急13号車アロハソロカバーとなっております。購入後に1.2回だけ目を通しましたが折り目等はつけていません。購入後は本棚に入れて保管しておりました。1.2回目を通していますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。その他質問等ありましたらお気軽にお声がけくださいませ。超特急ライブ図鑑高松アロハ
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