★値下げ！【未使用/未裁断】ICU治療指針 II (救急・集中治療31巻3号)

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【定価】12,000円【状態】購入してから使用していません．※裁断はしていません．【カバー/帯】ありません．【ヤケ/ヨレ】ありません．【書き込み/マーキング】確認した限りではありません．【その他】自宅管理品である点をご理解のうえ，ご購入をご検討ください．＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊・現在のわが国ICU領域における、最新で最高水準の治療指針!・全項目を、日本全国のICUの現場で活躍しておられるエキスパートの先生方がご執筆!・各項目は、全体像を把握するための「潮流」に始まり、「疾患」「処置」「手技」「方法」などについて、分かりやすく詳細に解説!＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#医学生#研修医#看護師#救急#集中治療#ICU治療指針#救急・集中治療#総合医学社