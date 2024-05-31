小学高学年向けおススメ児童書　10冊　日向理恵子　富安陽子　はやみねかおる他

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定価 1万5000円以上相当のセットです揺れ動く大切な思春期に良い作品を。小学高学年以上向けの児童書10冊をおまとめしてお譲りしますカバーは全て有りバラ売り不可、差替え可最後の画像よりお選びください◆雨ふる本屋2009年読書感想画中央コンクール指定図書◆関連本：雨ふる本屋とうずまき天気日向理恵子ルウ子はカタツムリにさそわれて“雨ふる本屋”へ。出迎えてくれたのは摩訶不思議な本とドードー鳥の店主と助手の舞々子そして妖精たち◆天と地の方程式①富安陽子読み進めるほどに膨らむスケールと高揚場面が変わるごとに成長する仲間たちの姿に出会ったことのない興奮感が。芦田愛菜さんが「子どもの頃に読んだ本リスト」に載せていました◆リリース草野たき瑞々しくもあたたかい極上の青春小説◆なみだの穴まはら三桃けんめいに涙をこらえる子どもたちと、なみだの穴にまつわる６つの話神奈川県推薦図書◆ヴァンゴッホカフェシンシア・ライラント夢のような不思議なことが起こる小さなカフェ。そこでくり広げられるオムニバス形式の美しいドラマ。魔法の世界が広がる◆バトン中川なをみ孫の圭、イラン人のハッサン、孤独な朝子、三人をつないだバトン。命の繋がり多様性を考える◆ぼくらの先生！はやみねかおる小学校を舞台にした珠玉のミステリ短編集。定年退職した元教師とその奥さんが、教師時代の思い出を語っていく中で小さな謎が生まれその謎をとく5話掲載。探偵役は元教師の奥さん◆トモ、ぼくは元気です香坂直小学生最後の夏休み、ぼくは浪速の商店街にいた。読み終えたあと、きっと人にやさしくなれる。椋鳩十児童文学賞受賞作家◆クリスマスサウルストム・フレッチャープレゼントに恐竜がほしいと願う車椅子の少年のもとに、ほんものの恐竜クリスマスサウルスがやってきた。友情と冒険を描くファンタジー\u003c差替え・追加本\u003e7冊アルコール除菌済表紙カバーに擦れや小傷、若干シワがある本もございますが、比較的綺麗な本が多いです、汚れ、落書き等の確認漏れがある場合がございます中古本をご理解いただける方よろしくお願いします↓こちらでその他の文庫本、単行本、雑誌、漫画などが閲覧できます♫#メロちゃんBOOKS#児童書#児童書まとめ売り#指定図書#高学年#人気