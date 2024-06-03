ニンテンドー3DS コスモブラック

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商品詳細
#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DSニンテンドー3DSコスモブラックブランド：任天堂ニンテンドー3DS定価:￥14286セット内容：本体のみ➕ソフト1つ色：ブラック系パッケージ種類：通常版遊んだソフトが数点のため目立った傷はなく美品です。タッチ画面にも目立ったペン傷等特にありません。（写真2枚目）神経質な方はご遠慮ください。箱、取説、ARカードなどもお付けします。また、ソフト（TOEICテスト超速トレーニング）も一つ、お付けします。動作確認、初期化済みです。ご検討宜しくお願いします。
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