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抹茶茶碗　3点　鍋島青山含む
商品番号 P78106807435
商品名

抹茶茶碗　3点　鍋島青山含む
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 3,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離で、出品いたします。かなり古い物です。なかでも、鍋島青山は今は製作されておらず、このチャンスを逃さないでください。ご理解いただける方よろしくお願いします。
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正規販売店] 抹茶茶碗 3点 鍋島青山含む thiesdistribution.com

抹茶茶碗　3点　鍋島青山含む
伊万里鍋島焼　青山窯の抹茶碗

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