SFC ストリートファイターZERO2 スーパーファミコン

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スーパーファミコン用ゲームソフト「ストリートファイターゼロ2」の出品です。※注意蛍光灯の下で撮影したため写真によっては斜線のようなものが見受けられますが実際はございません。激レア品です！箱にやや痛みありです。25年以上前のものですので経年劣化などはご了承お願い致します。#スーパーファミコン#レトロ#レア#ニンテンドー#スーファミ#ストリートファイターzero2