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SFC ストリートファイターZERO2 スーパーファミコン
商品番号 V40421029510
商品名

SFC ストリートファイターZERO2 スーパーファミコン
ブランド名 スーパーファミコン
特別価格 税込 5,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スーパーファミコン用ゲームソフト「ストリートファイターゼロ2」の出品です。※注意蛍光灯の下で撮影したため写真によっては斜線のようなものが見受けられますが実際はございません。激レア品です！箱にやや痛みありです。25年以上前のものですので経年劣化などはご了承お願い致します。#スーパーファミコン#レトロ#レア#ニンテンドー#スーファミ#ストリートファイターzero2
http://narcologia.ru/goods/message287227.html
http://narcologia.ru/goods/preference35738.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador1206.html
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