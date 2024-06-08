夏音 平井大 CD インディーズ 人気 ハワイ

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商品詳細
夏音natsuneインディーズCD平井大収録内容1intro(passingby)2myhometown3shiawasenokatachi4skit(Don'tforgetaboutathing)5shininggirl6OHMYLADY7BREEZIN8goodday9JUSTTHETWOOFUS10skit(summergirl)11NATSUNE12beautifultimewithyou13passingbyプロデューサーにはDJDopeman,AK-69,Mr.OZ,GanxtaCue,ElLatino,TWO-J,PitBullFighterなどのJ-HipHop/Reggaeシーンを沸かせた数々の名曲を世に送り出してきたonodubが参加。トラックメイクからMIXまで本作品に深く関わり、爽やかなウクレレサウンドにブラックミュージックのビート・スパイスを効かせている。レゲエreggaeハワイアンウクレレハワイHAWAII平井大ジャパレゲ廃盤レアプレミア
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