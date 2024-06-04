希少】西村京太郎サスペンス 探偵 左文字進 DVD BOX1 水谷 豊 ...

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商品詳細
●即購入OK！●送料無料●早期発送（基本的に翌日までに発送）【希少】西村京太郎サスペンス探偵左文字進DVDBOX1何度か視聴してから自宅保管していました。ケースに一部欠けがありますが、しっかり閉まるので保管に問題ありません。出品にあたり再生確認済みです！中古品にご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。【発送】ゆうパケット専用箱にお入れして、ゆうゆうメルカリ便（安心の匿名配送）でお届けいたします。【商品説明】西村京太郎原作のサスペンスを、水谷豊が熱演し好評を博したシリーズをBOX化。元弁護士の左文字探偵が、助手・麻生史子、矢部警部らと協力して事件を解決していく。「封印された殺人」「汚れた勲章」「殺人ツアーにようこそ」ほかを収録した4枚組。
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