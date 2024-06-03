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GAME BOY micro　ファミコンカラー
商品番号 I63718997446
商品名

GAME BOY micro　ファミコンカラー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

任天堂GAMEBOYmicro20th20周年記念カラーファミコンバージョン本体です。USB電源ケーブル(非純正)以外の付属品はありません。ほとんど使用していません。稼働確認済です。中古品の特性上、納品後のクレームは受け付けておりませんのでご留意ください。
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