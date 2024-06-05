学研まんが　NEW 日本の歴史 1〜12 12冊セット

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ほとんど読んでませんが細かな傷等あると思います_:(´ཀ`」∠):4巻上部に小さな凹みがありました。写真4枚目。他にも見落としがある可能性があります。素人の自宅保管、簡単なチェックのみです。ご理解ある方のみご購入検討よろしくお願いします。他でも出品してますので購入前に在庫確認のコメントよろしくお願いします(＞人＜;)「学研まんがNEW日本の歴史1」大石学/高野和弘/姫川明定価:￥950#大石学#大石_学#高野和弘#高野_和弘#姫川明#姫川_明#本#歴史／日本史