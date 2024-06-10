上田秀人　時代小説　文庫　まとめ売り　全77冊

上田秀人著の小説です。セット販売になります。バラ売り不可。値下げ交渉には対応しませんので、ご了承ください。保管に伴うスレや焼け、いたみ等の経年劣化を御理解ある方ご購入宜しくお願いします。あくまでも一度人手に渡ったお品物ということをご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。神経質な方はご遠慮ください。以下、タイトル一覧です。御広敷用人大奥記録シリーズ 1〜9百万石の留守居役シリーズ 1〜5奥右筆秘帳シリーズ 1〜12勘定吟味役異聞シリーズ 1〜8聡四郎巡検譚シリーズ 1〜6日雇い浪人生活録シリーズ 1〜9禁裏付雅帳シリーズ 1〜5三田村元八郎シリーズ 1〜6目付鷹垣隼人正裏録シリーズ 1〜2町奉行内与力奮闘記シリーズ 1〜9幻影の天守閣裏用心榛譚 1斬馬衆お止め記 上家康の遺策波涛剣孤闘



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