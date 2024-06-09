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【非売品】 ディズニーJCBゴールドカード会員 ノベルティ ペーパーウェイト
商品番号 T61544481780
商品名

【非売品】 ディズニーJCBゴールドカード会員 ノベルティ ペーパーウェイト
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。JCBディズニーカードクラブゴールド会員限定のオリジナル特典のペーパーウェイト8個セットになります。2013年2014年2015年2017年2018年2019年2020年2021年の物になります。ずっと飾っていたものなので完品を求める方はご遠慮ください。箱もございません。画像にて確認をお願いします。#ディズニーJCBゴールドカード会員ノベルティ#Disny#disny#ディズニー#DisnyCARDCLUB限定品#DisnyCARDCLUB会員特典#ディズニー小物#ディズニーインテリア#非売品ディズニーグッズ#ディズニーノベルティ#ディズニー非売品ノベルティ#DisnyCARDCLUBノベルティ#ディズニーペーパーウェイト#ペーパーウェイト
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