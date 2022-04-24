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茶野篤政 オリックス 赤箔サインカード BBM 2023 2nd version
商品番号 T53467415874
商品名

茶野篤政 オリックス 赤箔サインカード BBM 2023 2nd version
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 2,997 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#BBM_2023_2nd_version茶野篤政赤箔サイン版パラレルレギュラーカードNo.33925枚限定・シリアルナンバー入り●開封後スリーブ、ローダーに入れて保管。●発送の際はローダーもお付けしたままクリアパックに封をし、厚紙補強をしてお送りします。↓出品物検索用（選手\u0026チーム）↓※商品名のリンクからも検索可能茶野篤政#ob_cnt#tc_オリックス・バファローズRCルーキーカード
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