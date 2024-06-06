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横浜記念デッキ　BOX ポケモン　ワールドチャンピオンシップス　2023
商品番号 V42045692334
商品名

横浜記念デッキ　BOX ポケモン　ワールドチャンピオンシップス　2023
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 3,588 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲームポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜記念デッキ「ピカチュウ」BOX内容・横浜記念デッキ・鑑定書スニダンで購入した物です。鑑定書もそのまま付属します。値引き×ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜記念デッキブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：構築済みデッキ言語：日本語スニダン鑑定の為偽物ではありません。横浜記念デッキの缶やダメカンやプロモピカチュウ以外のデッキが欲しい方どうぞプロモピカチュウは付きません発送はゆうパケットプラスを予定しております
http://narcologia.ru/goods/passivity278383.html
http://narcologia.ru/goods/composite330154.html
http://narcologia.ru/goods/capitation462608.html
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