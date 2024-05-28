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おまけ付き【劇場版　ポルノグラファー-プレイバック- 】
商品番号 K27513221105
商品名

おまけ付き【劇場版　ポルノグラファー-プレイバック- 】
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

「ポルノグラファー-プレイバック-」竹財輝之助/猪塚健太/三木康一郎定価:￥8,580一度再生し、暗所にて保管しておりました。封入特典のブックレット、手紙直筆コピー、写真も全て揃っています。また、映画のフライヤー2部、前売り券購入時の特典でもらったミニブックレットをお付けします(6枚目以降の写真)。盤面、外箱、付属品ともに傷は見うけられませんが、素人が保管していたことをご理解のうえご購入お願い致します。#竹財輝之助#猪塚健太#三木康一郎#CD・DVD
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