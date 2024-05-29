「ニンテンドー3DSLLミント×ホワイト」任天堂定価:￥19440#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS使わなくなったため出品します。長年使っていたので傷やスティック部分のカバーの外れがありますが、ゲームをするのに不便はないと思われます。中古品ですので気にならない方のみよろしくお願い致します。また、タッチペンもお付けしたいと思います。タッチペン不要な方はコメント頂ければ幸いです。※タッチペン無しでもお値段は変わりません。



ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト【メーカー生産終了】



ニンテンドー3DS LL ミントXホワイト【メーカー生産終了】



ニュースリリース : 2013年3月12日



ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト【買取価格】



ニュースリリース : 2013年3月12日



ニンテンドー3DS LL ミント×ホワイト



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