WONKのツアーグッズのスカーフです。開封後未使用です。とても素敵で、素敵過ぎて私には、使いこなせそうにないので出品致します(ᵕ̩ㅅᵕ̩)どなたか素敵に使ってください。発送によるたたみじわ出る可能性あることを御理解お願い致します。全体画像として別にも公式の画像お借りしてあげています。ミュージシャン種別...グループグッズ種類...その他



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