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商品詳細
「奥田民生/センバツひとり股旅2020-2021\u0026SENBATSUMTRYTOUR2021〈4枚組〉」奥田民生奥田民生の2021年ライブBlu-ray4Blu-ray、2CDのボックスセット、ユニフォーム付き限定盤です。クリアファイルも付きます▼収録内容DISC1（Blu-ray）ひとり股旅2020-2021リターンズ①DISC2（Blu-ray）MTRYTOUR2021RETURNS①DISC3（Blu-ray）ひとり股旅2020-2021リターンズ②DISC4（Blu-ray）MTRYTOUR2021RETURNS②DISC5（CD）センバツひとり股旅2020-2021リターンズDISC6（CD）センバツMTRYTOUR2021RETURNS※オリジナルユニフォームはLサイズ 身幅約56cm 裄丈約47cm 着丈(後ろ)約74cm 素材：ポリエステル100%#Blu-ray#奥田民生 #ボックスセット #ワークシャツ
http://narcologia.ru/goods/Sydney431149.html
http://narcologia.ru/goods/enquire389389.html
http://narcologia.ru/goods/calling645550.html
奥田民生/センバツ ひとり股旅 2020-2021\u0026SENBATSU MTRY
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