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奥田民生/センバツ ひとり股旅 2020-2021\u0026SENBATSU MTRY
商品番号 C88222516169
商品名

奥田民生/センバツ ひとり股旅 2020-2021\u0026SENBATSU MTRY
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「奥田民生/センバツひとり股旅2020-2021\u0026SENBATSUMTRYTOUR2021〈4枚組〉」奥田民生奥田民生の2021年ライブBlu-ray4Blu-ray、2CDのボックスセット、ユニフォーム付き限定盤です。クリアファイルも付きます▼収録内容DISC1（Blu-ray）ひとり股旅2020-2021リターンズ①DISC2（Blu-ray）MTRYTOUR2021RETURNS①DISC3（Blu-ray）ひとり股旅2020-2021リターンズ②DISC4（Blu-ray）MTRYTOUR2021RETURNS②DISC5（CD）センバツひとり股旅2020-2021リターンズDISC6（CD）センバツMTRYTOUR2021RETURNS※オリジナルユニフォームはLサイズ　身幅約56cm　裄丈約47cm　着丈(後ろ)約74cm　素材：ポリエステル100%#Blu-ray#奥田民生　#ボックスセット　#ワークシャツ
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