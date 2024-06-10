新性格検査法 Y-G性格検査 実施・応用・研究手引 昭和 レトロ 文献 ...

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商品詳細
新性格検査法 Y-G性格検査実施・応用・研究手引辻岡美延／著ハードカバー・箱入り日本・心理テスト研究所発行定価：10,000以上？この書籍は、YGPIに関する研究書であり、検査についての豊富で詳細な資料が掲載されています。かなり古い文献ですが、目立つキズや記入はありません。断捨離中のため、必要な方がいらっしゃれば…お譲りしたいと思っています。購入いただいた際には、記名のページはカット✂️させていただく予定です。文献の内容に影響はありません。＊期間限定の出品です。突然、終了することもあります。＊中古品に理解ある方にお譲りしたいです。
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