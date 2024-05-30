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動作確認済み！ Nintendo ニンテンドー 3DS LL ブラック セット
商品番号 X95473698548
商品名

動作確認済み！ Nintendo ニンテンドー 3DS LL ブラック セット
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 5,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気商品！評判良し！【商品状態】・ソフトにて動作確認済みです。・一通り動作の確認しております。・各ボタン等全てOK。へたりなどもございません。・画面やや劣化ございます。その他は全体的にややスレ傷や使用感がありますが動作は良好で問題ございません。【セット内容】・3DSLL本体・充電器・タッチペン○購入から24時間以内に必ず配送！○即購入オッケー！○ぜひお試しください(^^)Nintendoニンテンドー3DSLLブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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