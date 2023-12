保存された瞬間　The Best of Life 洋書　英語

ご覧頂きありがとうございます未使用1973年 出版303ページ35.2㎝X28㎝X4.5㎝洋書 英語未使用ですが 長期保管です多少の経年劣化見られますがとても良い状態です#TheBestofLife3匹ブタTheBestofLife洋書報道写真関係の方アメリカのこの時期を勉強なさっていらっしゃる方この時期に関するご興味のある方themomentpreserved沢山の画像を、載せられませんでした苦しくなってしまいました私達が今ある平和はまだ 100年経っていないんだと 実感します長期保管ご理解頂ける方へよろしくお願い致します洋書 英語#3匹の子ブタ洋書アート



