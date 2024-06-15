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Ghost Blade ゴーストブレイド 日本語パッケージ版 ドリームキャスト
商品番号 S23110920736
商品名

Ghost Blade ゴーストブレイド 日本語パッケージ版 ドリームキャスト
ブランド名 セガ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GhostBladeゴーストブレイド日本語パッケージ版DCドリームキャスト新品未開封品ビニールに若干のスレ、ホコリの混入があります。パッケージは日本語ですが、ゲーム内の言語は英語です。日本のドリームキャスト本体で遊べますがMIL-CD対応している必要があります。生産時期によってMIL-CD対応DCでも動作しない場合がありますのでご注意下さい。ドリキャスドリームキャストDreamcastセガ・エンタープライゼスSEGAセガ
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